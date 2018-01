Winnaars van de fotowedstrijd bekendgemaakt tijdens Nieuwjaardrink 02u27 0 Foto Tom Van De Weyer

Tijdens de Nieuwjaarsdrink riep het stadbestuur de bezoekers op om zich door stadsfotograaf te laten fotograferen met een Aarschots gadget. De volledige fotoreportage is te bekijken op de stedelijke website en de Facebookpagina 'Uit in Aarschot'. Uit de vele foto's werd deze winnaar getrokken. Beide dames poseerden met hun koffiemok. De stad vraagt hen zich bekend te maken via een mail aan communicatie@aarschot.be. Zij winnen een goodiebag ter waarde van 100 euro, een cadeaubon en een streekpakket.





(VDWT)