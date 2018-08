Winkelgaanderij Dever wordt 'De Met' NIEUWE FOODSHOP MET ACHT ZAKEN MOET IN SEPTEMBER 2019 OPENEN GEERT MERTENS

21 augustus 2018

02u30 0 Aarschot In september 2019 moet in de vroegere winkelgaanderij Dever, aan de Theo De Beckerstraat, food shop 'De Met' de deuren openen. In totaal is er plaats voorzien voor acht culinaire zaken. Naast de wekelijkse donderdagmarkt krijgt de stad Aarschot er straks dus ook een overdekte markt bij.

"Het is niet de bedoeling om te concurreren met de donderdagmarkt", zegt ondernemer Bert Van der Auwera die het project lanceert. "Voor een groentewinkel is er bij ons bijvoorbeeld geen plaats. We willen verschillende zelfstandigen onder één dak brengen die allemaal hun eigen, kwaliteitsvol product aanbieden."





Zo komt er al zeker een lokale microbrouwerij - Den Druppel van het bier 'Dubbel Hop' - in. "Maar het zijn niet enkel producten-van-bij-ons", aldus Van der Auwera. "Er wordt ook een plaats voorzien voor een aanbieder van Marokkaanse specialiteiten (Haute Tajine) en een ambachtelijke kaasmakerij."





Op dit moment lopen er nog onderhandelingen met andere geïnteresseerden. "Een grote droom van mij is om een lokale slager aan te trekken maar dat is tegenwoordig een knelpuntberoep", voegt hij eraan toe. "We willen gaan voor producten die je nergens anders kunt vinden. De kandidaten moeten bereid zijn om zich voor het project te engageren. Het is niet de bedoeling dat er een groot verloop is. We gaan voor continuïteit. Er komen zeker geen pop-upzaken in die maar enkele maanden blijven bestaan."





De vroegere gaanderij wordt momenteel grondig gerenoveerd. "In de Dever-passage was vroeger onder meer een koffiehuisje gevestigd", gaat hij verder. "Het was eigenlijk nogal een donkere ruimte. Daar willen we verandering in brengen. Eigenlijk wordt het één grote winkelruimte met veel lichtinval." Natuurlijk kunnen de mensen er ook iets nuttigen. Er wordt geopteerd voor een take-away-concept. Er worden plekjes voorzien waar - tapasgewijs - iets kan gegeten of gedronken worden maar de nadruk ligt op proeven. Om uitgebreid te tafelen zijn er andere zaken in het centrum.





Foodshoppen

Als naam werd gekozen voor 'De Met'. "Zoals wij in ons dialect de markt noemen", lacht hij.





Als alles volgens plan verloopt opent het complex tegen september 2019 de deuren. Zowel langs de Theo De Beckerstraat als de Roland Renskade zal je 'De Met' kunnen betreden. Het sluit dus naadloos aan op de parking Demervallei. Het complex wordt zeker een publiekstrekker in de fel door leegstand geplaagde binnenstad van Aarschot. Onder meer de Blokker verhuisde al uit de Theo De Beckerstraat. Volgens de jongste leegstandscijfers is Aarschot één van de beste leerlingen van het Hageland. De leegstand werd er lichtjes teruggedrongen.





"Aarschot is samen met Leuven de enige stad in de provincie waar de leegstand het afgelopen jaar is gedaald", weet schepen van Lokale Economie Mattias Paglialunga (CD&V).