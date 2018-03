Winkeldieven 29 maart 2018

In de Delhaize aan de Grote Markt in Aarschot betrapte personeel maandagnamiddag rond 15.50 uur een winkeldief op heterdaad. Een 16-jarige knaap probeerde een blikje drank te stelen maar werd tegengehouden door het personeel. Ook in de Carrefour aan de Albertvest in Tienen betrapte personeel in de namiddag rond 16.05 uur een winkeldief. De politie werd er in beide gevallen bijgehaald. (KBG)