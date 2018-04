Winkeldieven herkend 30 april 2018

Zaterdagavond, even voor sluitingstijd, werd de politie geroepen naar de Delhaize op de Grote Markt van Aarschot. De winkeldiefstal was op vrijdag gebeurd, maar in de winkel had men de verdachten die weer op pad waren, herkend, vandaar de oproep aan de politie. Maar op zaterdag hadden ze niets gestolen. (HCH)