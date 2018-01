Winkeldieven gevat 02u32 0

In een warenhuis in de Geetsstraat in Aarschot betrapte personeel donderdagnamiddag rond 14 uur een winkeldief op heterdaad. Wat later op de dag, rond 14 uur, liep in een warenhuis aan de Nieuwrodesesteenweg eveneens een winkeldief tegen de lamp. De politie werd telkens ter plaatse gevraagd voor de nodige vaststellingen en verder onderzoek. (KBG)