Winkeldief weet te ontkomen Kristien Bollen

27 november 2018

17u32 0

In de Colruyt aan de Leuvensesteenweg in Aarschot betrapte personeel maandagnamiddag rond 18.55 uur een winkeldief en alarmeerde de politie. Bij aankomst van de politie had de verdachte echter al de vlucht genomen.