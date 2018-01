Winkeldief opgepakt na mogelijk meer dan twintig feiten 27 januari 2018

03u44 0 Aarschot De winkeldetective van het Colruyt-warenhuis aan de Leuvensesteenweg heeft eerder deze week een 39-jarige winkeldief uit Diest op heterdaad betrapt.

De dertiger probeerde aan de haal te gaan met drie sloffen sigaretten. Maar de winkeldetective had gezien hoe de dief zijn buit in een doos stopte en ze vervolgens elders in de winkel onder zijn kledij verborg. Vervolgens verliet hij de winkel zonder afrekenen. Althans, dat probeerde hij, maar de winkeldetective hield hem tijdig tegen.





De winkeldetective herkende de dertiger ook als de dader van eerdere winkeldiefstallen. Hij zou in aanmerking komen voor meer dan twintig feiten, onder meer in Diest, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen, Kessel-Lo en Landen. Hij ging telkens aan de haal met sloffen sigaretten. De man werd voorgeleid en aangehouden. (KBG)