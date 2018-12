Willy van De Living overleden Geert Mertens

25 december 2018

12u29 0

Vaste waarde van café De Living, Willy Vleminckx, is op 24 december onverwachts overleden. De man was amper 56 jaar. “Hij werkte gisteren dag op dag dertig jaar in café De Living”, weet uitbater Joël ‘Julle’ Van den Bosch. De man was een icoon uit het Aarschotse uitgangs- en verenigingsleven. Jarenlang organiseerde hij ook een voetbaltornooi en gaf hij een magazine, Het Verschil, uit.

“We kunnen het zelf nog niet goed vatten”, zegt Joël. Willy maakte mee café De Living tot de zaak die het vandaag de dag is. “Ja, hij was er een vaste waarde”, vernemen we. Generaties groeiden op met hem. “Zijn vak verstond hij als geen ander”, klinkt het. “We zullen hem missen.” De man woonde ook zelf aan het Schaluinevest, waar het café is gelegen.

Jarenlang organiseerde Willy in augustus een voetbaltornooi op Bekaf. “Daar kon hij zijn ei volledig in kwijt”, luidt het. Daarnaast gaf hij ook, eind jaren negentig toen er nog geen sprake was van internet, het magazine ‘Het Verschil’ uit. “Vaste waarde in het magazine: een interview met een bekende Vlaming en de horrorscoop, hierin kon je lezen welke gruwel je die week allemaal te beurt zou vallen.”

De man had een tweelingbroer Eddy. Hij laat een partner Timmy na. Wanneer de uitvaartplechtigheid plaatsvindt, is momenteel nog niet bekend.