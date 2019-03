Wilfried De Cock in Babbel X Geert Mertens

19 maart 2019

19u55 0

In de Babbel X van Ben Jaspaert is op 31 maart beeldhouwer Wilfried De Cock te gast. In Aarschot is hij vooral bekend van het standbeeld van Pater Damiaan op de rotonde aan het Damiaaninstituut, en uiteraard ook van het metershoge naakte beeld voor de Gasthuiskapel, dat enkele maanden geleden in het nieuws kwam, toen enkele ‘snoodaards’ ontdekt hadden dat het beeld gedraaid kon worden.

Wilfried De Cock volgde een opleiding meesterschap in de beeldhouwkunst in de tweede helft van de jaren negentig. Rond de eeuwwisseling werkte hij als beeldhouwer voor verscheidene pretparken in de Benelux, iets wat hij nu nog sporadisch doet. Na vijftien jaar lang leraar beeldhouwkunst en tekenkunst te zijn geweest aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Hasselt, is hij sinds 2016 volledig zelfstandig kunstenaar.

De Babbel X vindt plaats op zondag 31 maart om 11 uur. Plaats van afspraak De Loods naast de Knoet.