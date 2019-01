Werkstraf voor cannabisgebruiker KAR

15u37 0 Aarschot Een 26-jarige man uit Langdorp heeft een werkstraf van 100 uren opgelegd gekregen voor drugsfeiten.

Kevin B. werd op 3 mei 2017 in het stadspark van Aarschot betrapt met cannabis. Hij had ook drugsgerelateerde attributen op zak. Een jaar eerder liep hij ook al tegen de lamp. Toen troffen agenten zakjes cannabis en een weegschaal aan. De twintiger gaf toen toe in het verleden wekelijks 25 tot 50 gram wiet te verkopen. De uitlezing van zijn gsm bevestigde dat verhaal. De man werd eerder al een cursus ‘omgaan met drugs’ aangeboden, maar dat wist hij niet tot een goed einde te brengen. De procureur vorderde eerst nog 10 maanden cel maar de rechter legde de werkloze man een werkstraf van 100 uren op. De geldboete van 8.000 euro was voor 400 euro effectief.