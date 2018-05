Werken Rumoldus Wetzstraat afgelopen 25 mei 2018

02u31 0

De riolerings- en wegeniswerken in de Rumoldus Wetzstraat zijn afgelopen. De straat heeft voortaan een gescheiden riolering en het wegdek werd volledig vernieuwd. De Watergroep legde ook een nieuwe drinkwaterleiding aan.





"Cameraonderzoek wees uit dat de riolering dringend vernieuwd moest worden", weet schepen van Openbare Werken Christel Verlinden (Open Vld). "Omdat ook het wegdek in een slechte staat verkeerde, werd ook de straat volledig aangepakt."Bij de opbouw van het wegdek werd alles op de Amerstraat afgestemd. "Langs het voetpad is onder meer hetzelfde type beugels geplaatst om het aan één zijde af te schermen", klinkt het. "Er werden ook zoveel mogelijk parkeerplaatsen voorzien. Ook eentje voor andersvaliden is erbij." (GMA)