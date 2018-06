Werken klokken Vredesbeiaard zitten op schema 27 juni 2018

Aarschot De werken aan de Vredesbeiaard lopen volgens plan. Deken Huub Gerits en Marc Van Eyck van het beiaardcomité bezochten zopas het atelier in Asten voor de controle van de 192 namen op klok nummer 10. Ondertussen raakte ook bekend dat voormalig Europees president Herman Van Rompuy een haiku schrijft voor één van de klokken.

"De inhuldiging van de Vredesbeiaard, op 11 november, is in volle voorbereiding", weet burgemeester André Peeters (CD&V). "De ambassades van Japan, Duitsland, Ierland, Australië en het Verenigd Koninkrijk hebben al gereageerd op de uitnodiging om peter te worden. Verschillende verenigingen en scholen hebben ondertussen hun medewerking aangeboden. Ook de reizende beiaard van Hanswijk komt langs."





Leden van het beiaardcomité gingen zopas klok nummer tien inspecteren. Hierop staan de namen van de 192 burgers die het leven lieten in Aarschot tijdens WOI. "De klokken kunnen nu gegoten worden", klinkt het. De voorlopige modellen zijn klaar.





De komende dagen kunnen de sponsors van de Vredesbeiaard de klokken gaan bekijken in klokkengieterij Eijsbouts in Asten. "De uitstap omvat een bezoek aan het Klok- en Peelmuseum en de klokkengieterij." Voor klok nummer zes, de Europaklok, schrijft Herman Van Rompuy een mooie haiku. De eerste gidsen worden ondertussen ook opgeleid. In totaal voorziet de stad 422.050 euro voor het project. "De Vredesbeiaard zal er toe bijdragen dat we ons de gruwel van WO I blijven herinneren." (GMA)