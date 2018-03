Werken aan Vredesbeiaard begonnen 23 maart 2018

02u25 0 Aarschot Een aannemer is begonnen met de stabilisatiewerken aan de Vredesbeiaard. Die eindigen in september, de nieuwe klokken worden in oktober verwacht.

De werken aan de beiaard kosten de stad 422.050 euro, al is dat slechts een deel van het kostenplaatje. Normaal gezien worden de nieuwe klokken op 11 november van dit jaar feestelijk ingehuldigd. De beiaard moet dan ook een toeristische troef worden.





Vredesboodschap

"Na de beklimming van de 84 mater hoge beiaardtoren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk zal je het beiaardklavier en de klokken in volle glorie kunnen bewonderen", klinkt het bij het stadsbestuur. "De klokken dragen een vredesboodschap in de talen van alle landen die betrokken waren bij de Eerste Wereldoorlog. Vanaf zondag 11 november zullen ze te horen zijn."





Op woensdag 18 april organiseert het AGB een infoavond over de Vredesbeiaard in 't Wit Toreke. Meer informatie op www.vredesbeiaard.be. (GMA)