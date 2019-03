Welverdiende goodiebag voor enthousiaste ‘Mooimakers’ Geert Mertens

27 maart 2019

Een aantal inwoners die zich al maanden inzetten om Aarschot en deelgemeenten netjes te houden, werden in de bloemen gezet. Ze ontvingen een goodiebag uit handen van schepen Isabelle Dehond (Open Vld). “Op die manier willen we de Aarschotse Mooimakers van het eerste uur een hart onder de riem steken”, aldus de schepen. “Hun enthousiasme werkt aanstekelijk in de strijd tegen zwerfvuil.”

Met de goodiebag wil de stad hen bedanken voor hun inzet. Afgelopen weekend staken 150 mensen de handen uit de mouwen om het Gijmelbergbos mooi te maken. Van het bos wordt een speelbosje gemaakt voor de kinderen met fietsparcours, kleutergedeelte, een uitkijkpunt en meer. In totaal werden twee containers met zwerfvuil gevuld.

De nieuwe speelzone wordt op 13 april officieel geopend. Sven Nijs komt het parcours inrijden.