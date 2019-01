Wel nieuwe schepenen, Rutten nog geen burgemeester André Peeters blijft voorlopig op post als burgemeester Geert Mertens

11 januari 2019

De nieuwe schepenen van Aarschot mochten de eed afleggen bij... burgemeester André Peeters (CD&V). Hij blijft voorlopig actief als burgemeester van de stad. De voordracht van Gwendolyn Rutten (Open Vld) is nog niet officieel rond waardoor Peeters in functie blijft. Wanneer het in orde zal zijn, is nog niet duidelijk. “We hopen zo snel mogelijk”, klinkt het. Ondertussen vindt CD&V ook dat Isabelle Dehond moet kiezen: schepen of haar job bij een ICT-bedrijf dat levert aan de stad.

Neen, Aarschot heeft nog geen nieuwe burgemeester. Vrijdag werden wel de nieuwe schepenen verkozen maar de eedaflegging gebeurde bij Peeters. De voordracht van Peeters als burgemeester geldt nog altijd. “Voor alle duidelijkheid: ik kan er niets aan veranderen”, zegt Rutten. “Alle documenten zijn, wat bij betreft, in orde.” Rutten moet de eed van burgemeester ook nog afleggen bij gouverneur Lodewijk De Witte van de provincie Vlaams-Brabant.

Oppositiepartij Groen hekelde het feit dat er toch geopteerd werd voor zes schepenen. De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale diensten - de vroegere OCMW-voorzitter -, Geert Schellens, wordt immers aan het college toegevoegd als zesde schepen. “In de communicatie vooraf werd altijd duidelijk gesteld dat Open Vld ging voor een afgeslankt college”, aldus fractievoorzitter Betty Kiesekoms (Groen). “Wat stellen we nu vast? Dat het één schepen minder telt, maar dit is wel decretaal zo bepaald. Eigenlijk doet het nieuwe schepencollege het met het wettelijk maximum aantal schepen.”

Stef Van Calster (N-VA) vroeg de fractie hoe het in het voorakkoord stond dat partijen CD&V, sp.a en Groen voor de verkiezingen hadden afgesloten. “Dat is niet aan de orde”, zei Kiesekoms.

Steven Omblets (CD&V) vroeg aan nieuwbakken schepen Isabelle Dehond (Open Vld) of ze haar nieuwe functie als schepen wel kan combineren met haar job. Dehond werkt bij ICT-bedrijf Cipal Schaubroeck, de leverancier van ICT-materiaal aan de stad Aarschot. “Omdat Open Vld toch komaf wou maken met de ons-kent-ons-mentaliteit, vinden we ook dat er hier een duidelijk signaal moet gegeven worden”, aldus Omblets. “Dit is een gevaarlijke zone. Deze twee functies zijn onverenigbaar.”

Rutten weerlegt het. “Volgens de wet is er absoluut geen probleem”, zegt ze. “De gunning voor de ICT-firma gebeurde onder het vorige college. Daar zat mevrouw Dehond niet in. In de vorige legislatuur heeft het schepencollege welgeteld één keer een beroep gedaan op de diensten. Mocht dat in de toekomst gebeuren, dan kan de schepen altijd uit de vergadering gaan. Zo is dat in het verleden, als er belangenvermenging dreigde, ook altijd gebeurd.”

In de toekomst vinden de gemeenteraden plaats op donderdag, namelijk de tweede donderdag van de maand. “De eerstvolgende gemeenteraad is op 14 februari, met Valentijn”, zegt Rutten. “Ik hoop dat dit met heel veel liefde gepaard gaat.”

De nieuwe schepenen zijn: eerste schepen Bert Van der Auwera (Open Vld), tweede schepen Nicole Van Emelen (sp.a), derde schepen Annick Geyskens (N-VA), vierde schepen Gerry Vranken (Open Vld) en vijfde schepen Isabelle Dehond (Open Vld).