Wateroverlast dreigt als stad de Venneloop niet ruimt bij één huis Geschil tussen de bewoner en stadsbestuur sleept al jaren aan Tom Van de Weyer

05 februari 2019

17u01 0 Aarschot De Venneloop in Langdorp wordt ter hoogte van één woning in de Vleminkstraat niet geruimd en dat dreigt wateroverlast te veroorzaken in de achterliggende straten. “De plas naast ons huis begint al over te lopen”, zegt Julien Smets in de Merenveldstraat. “Het is een kwestie van tijd dat hier de weilanden en woningen onderlopen.”

Smets woont in het groene perceel tussen de Merenstraat en de Merenveldstraat, waar verschillende natuurlijke plassen liggen. Vlakbij van mijn huis ligt zo’n meertje van twee are dat in verbinding staat met de Venneloop. “Sinds twee jaar stroomt de plas af en toe over. Het water nadert tot op twee meter van onze voordeur. Ik ben bang dat het op een keer eens binnen loopt.”

“De oorzaak is een opstopping in de gracht, vlak naast een huis in de Vleminkstraat. Daar is de gracht droog en staat ze vol met riet van de bewoner. Wat verderop in het veld staat er weer wel water in.”

“Naar verluidt heeft de bewoner van dat huis een conflict met de gemeente over het leegmaken van de gracht door de gemeentelijke diensten op zijn terrein. Ik heb enkele keren het stadhuis gecontacteerd met mijn vragen, maar er wordt geen duidelijkheid geschept.”

“Over het onderhoud van de Venneloop heb ik overigens geen klachten”, zegt Smets. “Ik geef de stadsarbeiders telkens iets te drinken als ze bezig zijn. Maar zodra ze de oversteek maken naar de Vleminkstraat hoor ik de ploegbaas zeggen dat ze bij dat huis niets mogen doen.”

Een buurtbewoner bevestigt het probleem. “De gracht is goed geruimd, behalve op dat ene stuk langs dat huis. Daar is ze helemaal dichtgegroeid. Voorlopig houden wij het nog droog, maar het is een kwestie van tijd dat al het regenwater van de Vleminkstraat onze kant uit komt. De weilanden en onze woningen zullen onder water staan. Als dat gebeurt bel ik de brandweer en laat hen de gracht leegmaken, en stuur de kosten naar de stad. Ik heb verschillende keren aangedrongen om te ruimen maar het werk wordt op de lange baan geschoven. Tussen de bewoner en de stad is een geschil dat al twee jaar aansleept.”

“Ik wacht nog steeds op een constructieve regeling”, zegt de bewoner van het huis. “Toen ik hier kwam wonen kalfde de gracht zodanig af dat de klinkers van mijn gevel wegzakten. De stad had op mijn vraag beschermde damwanden geplaatst, maar die waren niet sterk genoeg. Na vier jaar zijn die alweer verzakt. Ik eiste om betere maatregelen te treffen, maar dan zou ik eerst mijn hele aanplanting moeten weghalen. Dat weiger ik te toen, want de stad blijft in gebreke met de dam. Ik hoopte op constructief akkoord, maar het vorig bestuur heeft niets meer laten weten. Misschien heeft het nieuwe bestuur er meer aandacht voor?”

Gerry Vrancken (Open Vld), de nieuwe schepen van Waterbeheersing komt uit de lucht vallen. “Dit probleem dateert van de vorige legislatuur. Ik had er nog niet eerder van gehoord. De omwonenden kunnen met mij persoonlijk contact opnemen. Ik zal ter plaatse de situatie bekijken en met de bewoner zoeken naar een constructieve oplossing.”