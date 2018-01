Warre Moons stopt met Kunstbabbel (MAAR VINDT METEEN OPVOLGER IN BEN JASPAERT) GEERT MERTENS

27 januari 2018

03u06 0 Aarschot Warre Moons (75) stopt na 27 jaar met zijn Kunstbabbel. Maar het concept verdwijnt niet: Ben Jaspaert (32) neemt de rol van gastheer over. "Ik had graag de kaap van dertig jaar gerond, maar ik heb het voorbije jaar veel met mijn gezondheid gesukkeld", aldus Warre, die nu zondag de centrale gast is in de eerste Kunstbabbel van Ben.

"Ik ben destijds met de Kunstbabbel begonnen als vervanging van de zondagse mis", lacht Warre. "Ik had maar één regel: altijd stipt om 11 uur beginnen en om 12 uur stoppen. Al herinner ik me wel een babbel met Jan Hoet. Ik belde hem om 10.45 uur omdat hij er nog altijd niet was, en toen bleek hij net vertrokken te zijn in Gent. De babbel is die dag uitzonderlijk tot 12.30 uur uitgelopen. Ik herinner me nog goed hoe hij binnengestormd kwam, met verwarde haren."





Een tijdje geleden belde Ben Warre op omdat hij hem al een tijdje niet meer gehoord had. "Ik vroeg hem hoe het ermee was, en of hij het niet zag zitten dat ik zijn babbel zou overnemen", vertelt Ben. "Hij zei meteen 'ja'. Tien minuten later belde ik hem weer op, want ik vond dat hij mijn eerste gast moest zijn."





Bekomen met porto

"Ik heb hem dat nog niet gezegd, maar na zijn telefoontje heb ik mezelf een porto ingeschonken om te bekomen", pikt Warre in. "Ik heb dit 27 jaar gedaan, en dat doet iets met een mens. Ik ga in ieder geval al zijn babbels volgen. Ik ben fier dat het concept blijft bestaan, ook al doe ik de interviews niet meer zelf. Ik ben ervan overtuigd dat Ben dat goed gaat doen - ik ken hem ook al lang. Of ik hem al veel tips gegeven heb? Hij moet vooral zijn eigen stempel drukken."





Warre haalde in al die jaren het kruim van de Nederlandstalige muziek-, film- en schrijverswereld naar Aarschot. "Met sommige gasten heb ik echt een goede band opgebouwd", klinkt het. "Bij kleinkunstenaar Miel Cools ben ik, ter voorbereiding, zelfs tot 2 uur 's ochtends blijven plakken. Ik heb hem daarna nog meerdere keren ontmoet. Ook Jan Decleir is langsgeweest. Hij pakte de zaal helemaal in toen hij een lied zong. Maar één van de mooiste babbels was die met Stef Bos. Hij is nog speciaal voor het 25-jarig bestaan van de babbel teruggekeerd. Hiervoor had ik zijn persoonlijk gsm-nummer gekregen, dat ik aan niemand mocht doorgeven."





Of Ben het nu ook 27 jaar zal volhouden? "Dat weet ik niet", lacht hij. "Of ik al wat gasten op het oog heb? Ik heb wel wat kanonnen uit het tv-wereldje op mijn verlanglijstje staan, maar ik weet niet of dat zal lukken. In eerste instantie ga ik voor een Aarschotse link. Daarnaast ga ik ook proberen om mijn gasten zo divers mogelijk te kiezen: een sportman, auteur, muzikant, programmamaker,... Via mijn moeder - schrijfster Els Beerten - en mijn broer - die bij Woestijnvis werkt - heb ik wel wat toegangen die ik in mijn zoektocht naar een geschikte gast kan benutten."





De Babbel vindt nu zondag 28 januari om klokslag 11 uur plaats in De Loods. De toegang is gratis.