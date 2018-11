Warme jassen groeien aan bomen Geert Mertens

17 november 2018

Nood aan een warme jas? In Aarschot hangen ze gewoon rond of aan de takken van de bomen. Wim Hendrickx startte, samen met de Talentenbank, het project op.

Bedoeling is om mensen, die zelf geen middelen hebben om een warme jas of pull te kopen, in de koude wintermaanden aan kledij te helpen. “Wim Hendrickx kwam met het idee op de proppen en met de Talentenbank ondersteunen we dergelijke warme ideeën graag”, aldus buurtwerker Wout Plasmans die de actie coördineert.

Het idee is simpel: hang een pull aan de takken van de bomen of rits een jas rond een boom. “We hebben kaartjes voorzien waar mensen nog een warme boodschap kunnen opschrijven”, voegt hij eraan toe.

“We hopen dat het initiatief succes zal kennen en dat de oproep massaal gevolgd zal worden.” Natuurlijk mag het geen gemakkelijke manier worden om van versleten kledij af te geraken. “We houden wel in de gaten dat er geen onbruikbare spullen worden omhoog gehangen.”