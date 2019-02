Wagen vat vuur Kristien Bollen

22 februari 2019



Op de Westelijke Ring in Aarschot stelde een 42-jarige bestuurder uit Herselt deze voormiddag rond 9.15 uur vast dat zijn wagen vuur gevat had. De man kon zijn Opel nog tijdig op de pechstrook parkeren en zichzelf in veiligheid brengen. Hulpdiensten snelden ter plaatse, brandweerlui hadden ruim een half uur nodig om de brand waarin de wagen volledig in op ging, te blussen. Voor de bluswerkzaamheden werd de Westelijke ring afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen. De lokale politie zorgde voor een tijdelijke omleiding.