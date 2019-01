Wagen vat vuur Kristien Bollen

21 januari 2019

19u07 0

Op de Gijmelsesteenweg in Aarschot vatte deze voormiddag rond 10.45 uur een wagen vuur. De brand ontstond aan de achterzijde doordat een van de banden tegen de wielkast geschuurd had. Niemand raakte bij het incident gewond en brandweerlui hadden het vuurtje snel onder controle. De wagen zelf was echter niet meer rijvaardig en diende getakeld te worden.