Vrouw zwaargewond na familiaal dispuut 19 maart 2018

02u28 0

Een 37-jarige vrouw is vrijdag zwaargewond geraakt na familiaal geweld in een woning aan de Tieltsebaan in de wijk Bergvijver in Aarschot. De 39-jarige man is voorlopig opgepakt en aangehouden. Wat de juiste aanleiding was, is voorlopig een raadsel, de man beroept zich op zijn zwijgplicht. Hij werd zaterdag voor de onderzoeksrechter geleid die zijn aanhouding beviel, morgen zal hij voor de raadkamer verschijnen. Wat er precies gebeurde in de woning aan de Tieltsebaan blijft voorlopig een raadsel. Politie en het Leuvense gerecht onderzoeken de zaak. Rond de middag kregen hulpdiensten een oproep na een wanhoopsdaad. Een mugteam snelde ter plaatse en bracht de zwaargewonde dame in kritische toestand over naar het ziekenhuis. Al snel werd duidelijk dat de verwondingen die de vrouw opliep, verdacht waren en moeilijk of onmogelijk door haarzelf toegebracht konden zijn. Het parket werd op de hoogte gebracht en het technisch labo en een wetsdokter werden aangesteld. Ter plaatse volgde een uitgebreid sporenonderzoek. Niemand in de buurt kent het koppel goed, ze woonden er nog niet zo heel lang. Problemen leken er niet te zijn. De kinderen waren op het ogenblik van de feiten op school. (KBG)