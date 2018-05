Vrouw troggelt man geld af op datingsite 08 mei 2018

Een 22-jarige vrouw uit Schaffen hangt twaalf maanden cel en 800 euro boete boven het hoofd. Ze was in de herfst van 2017 online met een valse naam actief en zou erop belust zijn geweest om mannen geld af te troggelen. Van een man vroeg en kreeg ze 13.000 euro omdat ze in financiële problemen zat. Ondertussen betaalde ze het geld volledig terug.





"Ze gaat op datingsites op zoek naar kwetsbare personen onder een valse naam. Er werd aan slachtoffers gevraagd om in eigen naam een lening van 50.000 euro aan te gaan, het geld was voor haar. Ze was actief in Scherpenheuvel en Aarschot. Een slachtoffer van wie ze 13.000 euro leende, diende op 19 november klacht in. Ik vraag de verbeurdverklaring van 13.000 euro en van een Nissan met het geld gekocht", aldus het openbaar ministerie. "Ze ging altijd het geld terugbetalen, mijn cliënte gaf wel toe dat het niet de ideale locatie was om geld te vragen. Ze maakte de man duidelijk dat ze geen relatie wenste. Ze schuimt niet actief sites af op zoek naar slachtoffers en betaalde het geld terug. De verbeurdverklaring is onnodig", wist haar raadsman die haar cliënte enkel schuldig bevond aan valse naamdracht. "Ik wist niet dat online een valse naam hebben, strafbaar was", meldde beklaagde. Vonnis op 4 juni. (SVDL)