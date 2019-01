Vrouw deelt klappen uit met paraplu: 4 maanden cel KAR

10 januari 2019

14u50 0 Aarschot Een 32-jarige vrouw is veroordeeld tot 4 maanden cel omdat ze twee vrouwen een pak slaag verkocht.

Op 17 augustus 2017 gaf Sandra H. een vrouw ervan langs met een paraplu aan de stationswinkel in Aarschot. Het slachtoffer kreeg de paraplu op de pols, waarop de paraplu in stukken brak. Omstaanders moesten tussenkomen om H. te bedaren. Twee maanden eerder kon H. zich ook al niet beheersen. Toen werd ze op de fiets gepasseerd op de Rillaarsebaan in Gelrode. Het slachtoffer rinkelde met haar fietsbel maar dat zinde H. duidelijk niet. Ze ging achter de fietsster aan en sloeg haar op het achterhoofd. Daarna probeerde ze de gsm af te pakken toen de vrouw de politie wou bellen. Het slachtoffer kon uiteindelijk vluchten op de oprit van vrienden. H. is geen onbekende voor het gerecht. “Ze werd eerder veroordeeld voor winkeldiefstal. Zij kende een zwervend bestaan en heeft een heroïneverslaving. Zij staat momenteel onder probatie. De probatiebegeleiding kent een moeizaam parcours”, noteerde de rechter in het vonnis. Ze gaf de dertiger vier maanden cel met uitstel. De geldboete van 400 euro is eveneens met uitstel. De straf is gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet H. onder meer de drugs afzweren en zich verder laten behandelen.