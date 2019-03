Vroegere concertorganisator Bruno Verhoeven is nu gemeenteraadslid in Oostenrijk Zes jaar geleden verhuisde familie vanuit België Geert Mertens

17 maart 2019

14u08 0 Aarschot Aarschot heeft er een gemeenteraadslid bij. Nee, niet in de stad zelf maar wel in Sankt Martin am Tennengebirge in Oostenrijk. Een plaatsje van zo’n 1.500 inwoners op zestig kilometer van Salzburg. Bruno Verhoeven, jarenlang de sterke man achter het (Ge)Varenwinkelfestival en Rootstown, trok er met zijn vrouw Viv Mans naartoe. Bij de jongste verkiezingen engageerde hij zich voor een plaatselijke partij én... hij werd verkozen. Hij zetelt er nu in de gemeenteraad.

Bruno Verhoeven is daarmee vermoedelijk de eerste Belg die in een Oostenrijkse gemeenteraad belandt. “Op vraag van de SPÖ (de plaatselijke socialistische partij, red.) en enkele onafhankelijken heb ik me mee achter een nieuwe beweging in ons dorp gezet”, vertelt hij vanuit Oostenrijk. “Het was de bedoeling om de toeristische mogelijkheden in ons dorp beter te kunnen uitbouwen. Ik zit al enkele jaren in het dagelijks bestuur van een toeristisch bureau, vandaar.”

Alpenchalet

Zes jaar geleden trok Bruno met zijn vrouw Viv naar Oostenrijk. Ze baten er de Alpenchalet Basecamp uit. Een zaak met drie appartementen. Bruno en Viv wonen in eentje en baten de twee andere uit. “Dat is vooral Viv haar dada”, voegt hij eraan toe. Zes jaar geleden verhuisden ze van België naar Oostenrijk. Bruno werkte als sportleraar op een middelbare school maar kon, dankzij loopbaanonderbreking, een heel jaar aan de slag als skileraar voor een reisbureau. Na een paar jaar werd zijn drang om in de bergen te vertoeven te groot. “Toen er een pand te koop kwam te staan in het dorp waar ik in de winter werkte, hebben we de knoop doorgehakt.”

Eventmedewerker

Verhoeven werkt momenteel in het skigebied Zauchensee als controleur en eventmedewerker. “In de zomer ben ik vooral actief als outdoortrainer in Wagrain Kleinarl”, gaat hij verder. “Op muzikaal gebied zet ik hier mijn geesteskinderen Rootstown en het (Ge)Varenwinkelfestival verder. Ik organiseer elke zomer tussen de vier en zes concerten. Vanaf dit jaar met veel ondersteuning van de gemeente. In 2020 volgt er zelfs een heus festival!”

Of hij ambities heeft om de eerste Belgische burgemeester te worden van het plaatsje? “Dat is momenteel niet aan de orde”, zegt hij. “Onze thema’s in de politiek liggen de komende vijf jaar vooral in het toeristische gebied. De uitbouw van het wandel- en mountainbikenetwerk, de bouw van een avonturen- en klimpark, het behoud van de twee skiliften die er momenteel zijn... Ook andere thema’s zoals een woonproject voor ouderen, sport én vrijetijdsmogelijkheden voor de jeugd willen we in de toekomst realiseren.”