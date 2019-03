Vrij Ourodenbergs Toneel speelt ‘Ma, pa en de bruid’ Geert Mertens

28 maart 2019

Het Vrij Ourodenbergs Toneel speelt ‘Ma, pa en de bruid’, een blijspel van auteur Ruud De Ridder. De voorstellingen gaan door in zaal Den Aarenberg. De regie is in handen van Eddy Uytterhoeven. Het is al de 24ste voorjaarsproductie van de toneelgroep.

“De dochter des huizes gaat trouwen. Maar ma en vooral pa maken zich zorgen over het financiële plaatje van het huwelijksfeest”, luidt het bij voorzitter Guy Van Goubergen.

“De bruidegom is de enige zoon van een welstellende familie met een enorme relatie- en kennissenkring. Bovendien is de bruidegom niet bepaald diegene die pa voor zijn dochter zou uitgekozen hebben. Eigenlijk zou pa liever hebben dat zijn dochter niet trouwt. Als de kennismaking met de ouders van de bruidegom plaats vindt, is het hek helemaal van de dam.”

De voorstellingen vinden plaats op 5, 6, 12 en 13 april om 20 uur en op 7 april om 14 uur. Telkens om 20 uur. Voor meer info: www.vrijourodenbergstoneel.be