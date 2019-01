Vriendinnen steunen Emmy’s honden- en kattenhotel VDWT

24 januari 2019

De crowdfunding voor Emmy’s honden- en kattenhotel in Rillaar bracht ruim 10.000 euro op. Dat schreef de redactie gisteren. Daarnaast zijn er verschillende andere inzamelingen geweest om Emmy De Ryck financieel te steunen, die haar huis verloor bij een brand op Nieuwjaarsdag. Vroegere schoolvriendinnen van Emmy uit Pijpelheide zamelden in totaal 3.344 euro in. Dit bedrag wordt kortelings aan haar overgemaakt.