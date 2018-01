Vredesbeiaard komt er dan toch KOSTENPLAATJE WAS LANG STRUIKELBLOK, MAAR IN MAART BEGINNEN WERKEN GEERT MERTENS

24 januari 2018

02u27 0 Aarschot De kogel is door de kerk: de vredesbeiaard in de Onze-Lieve-Vrouwekerk komt er. De gemeenteraad zette maandagavond het licht op groen en in maart kunnen de werken starten. In december ontstond er paniek bij het beiaardcomité omdat er plots geen budget meer voorzien was. De stad Aarschot wou 500.000 euro bijleggen, maar geen cent meer. Oppositiepartij N-VA vindt dat de aankoop er wordt doorgedrukt.

Aarschot wordt straks de vijfde Hagelandse stad met een beiaard. Diest, Scherpenheuvel, Tienen en Zoutleeuw bezitten er al eentje. "Van in het begin was het voor ons duidelijk dat de ingebruikname van de beiaard moet gekoppeld worden aan de herdenkingsplechtigheden rond de Eerste Wereldoorlog", zegt burgemeester André Peeters (CD&V). Dat betekent dat er een kleine tien maanden overblijft om het project te realiseren.





Geen cent meer

Struikelblok was lange tijd het financiële plaatje. De stad wilde niet meer dan 500.000 euro bijpassen. De rest moest opgehaald worden met sponsoring. "Deze week hebben we nog via de provincie een Europese subsidie binnengerijfd van 95.000 euro", aldus schepen van Patrimonium Bob Verstraete (Open Vld). "Daarnaast werd er al zo'n 223.400 euro gestort op de projectrekening van de Koning Boudewijnstichting. Dat werd opgehaald via sponsoring. Het aandeel van de stad komt nu op 422.050 euro te liggen."





Kritiek N-VA

De oppositie spuwt kritiek dat de kostprijs voor de Aarschotse belastingbetaler nog altijd heel hoog ligt. "Het stadsbestuur had beter geld gestoken in fietspaden", vindt fractieleider Kevin Garcia (N-VA). "Daar rijden onze kinderen tenminste op. Het stadsbestuur zet koppig door met dit prestigeproject en de echte noden van de stad worden er alleen maar groter op." Vlaams Belang steunde het project wel. "Ik vind dat een volk dat zijn geschiedenis niet kent, ook geen toekomst heeft", aldus Nico Creces. "Daarom steunen we dit project."





De meerderheid weerlegde de kritiek dat de kerkfabriek een serieuze cheque mag ontvangen. "De kerk is eigendom van de stad", zegt Verstraete. "Eigenlijk investeren we dus in onze eigen patrimonium. Bovendien vloeit er op termijn opnieuw terug geld naar onze stadskas door allerlei activiteiten dat er zullen georganiseerd worden."





"Veel mensen denken tegenwoordig zelfs dat de Eerste Wereldoorlog de oorlog met Hitler, Julius Caesar of Napoleon was", voegt burgemeester André Peeters (CD&V) eraan toe. "We mogen nooit vergeten welk drama er zich in onze stad heeft afgespeeld. De vredesbeiaard draagt er toe bij dat we ons dit blijven herinneren."





51 klokken

In de loop van maart begint de aannemer van de torenwerken met de inrichting van de klokkenkamer. Ook zal hij de twee stenen wenteltrappen in de toren toegankelijk maken zodat het publiek de toren in alle veiligheid kan beklimmen. "De stad krijgt er een hele mooie attractie bij", luidt het. "Zo zal het publiek de 84 meter hoge beiaardtoren kunnen beklimmen met een kijkje op het beiaardklavier en de klokken als hoogtepunt." In totaal komen er 51 klokken. "Dat aantal staat symbool voor het aantal landen en naties dat aan de Eerste Wereldoorlog deelnam", aldus adviseur en beiaardier Marc Van Eyck. "De grootste klok weegt ongeveer 1.200 kilogram en de kleinste slechts negen kilogram." In de zestiende eeuw beschikte de kerk van Aarschot over een beiaard. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de klokken door de Duitse bezetter uit de toren gegooid. Ze hadden immers brons nodig om kanonnen te maken.