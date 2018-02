Vragenlijst voor inwoners 21 februari 2018

Vanaf midden maart kan je als inwoner van Aarschot een vragenlijst van de veiligheidsmonitor in je brievenbus vinden: een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's, georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de politie en de lokale besturen. Welke problemen ervaar je in je woonomgeving? Hoe ervaar je de werking van jouw politie? Ben je op de hoogte van het lokale preventieaanbod? Werd je recent slachtoffer van een misdrijf? Als je een vragenlijst ontvangt, werd je toevallig geselecteerd via een steekproeftrekking. Deelnemen gebeurt volledig anoniem. Het terugsturen van de enquête is gratis, of je vult deze online in. De resultaten van de bevraging worden begin 2019 verwacht. (KBG)