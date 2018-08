Voornaam wijzigen voortaan gratis 22 augustus 2018

Inwoners van Aarschot mogen voortaan gratis hun voornaam laten wijzigen. In het verleden betaalde je hiervoor 490 euro bij de FOD Justitie. Sinds 1 augustus staan gemeenten zelf in voor voornaamswijzigingen. "Het zijn ook de gemeenten zelf die beslissen hoeveel ze aanrekenen voor de wijziging", aldus schepen van Burgerzaken Steven Omblets (CD&V). "Wij kiezen ervoor geen kost aan te rekenen. Het wijzigen van de achternaam kost wel nog steeds geld."





Om een voornaam te wijzigen kan je een aanvraag indienen bij de stad. Hiervoor moet een kopie van de geboorteakte en een uittreksel uit het strafregister worden ingediend. Daarna heeft het stadsbestuur drie maanden de tijd om deze te onderzoeken. "De persoon, die de naam wijzigt, staat zelf in voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs en nieuwe reispas", zegt Omblets. "Dit kost wel geld." (GMA)