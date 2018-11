Voorleesweek met workshop en Disneyprinsessen Geert Mertens

21 november 2018

00u07 0

Tijdens de Voorleesweek, die loopt tot 25 november, pakt de Stedelijke Openbare Bibliotheek uit met een workshop voorleestechnieken op zaterdag 24 november.

“Op zaterdag 24 november om 13 uur organiseert de bib een workshop waarin alle aspecten van voorlezen aan bod komen”, aldus schepen van Cultuur Steven Omblets (CD&V). “De bib werkt hiervoor samen met Narrata, het centrum voor bevordering van voorlezen en vertellen.”

In deze workshop leer je over het belang van voorlezen en krijg je tips. “Het is de ideale kans voor ouders, jeugdwerkers, babysitters, voorleesvrijwilligers en opvoeders om te leren hoe je een voorleessessies tot een fantastische interactieve ervaring maakt.”

De workshop kost 2 euro. Op woensdag 21 november en zaterdag 24 november komen om 15 uur enkele Disneyprinsessen van de organisatie Enchanting Princesses langs. Ook zij brengen verhaaltjes mee.