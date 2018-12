Voorgevels van Haute Couture Harry gaan tegen de vlakte Kristien Bollen

06 december 2018

17u10 2

Afbraakwerken van de Haute Couture Harry waren al enkele weken aan de gang. Nu is men echter ook bezig om de voorgevels af te breken, een aanpassing dus in het straatbeeld. De befaamde bruidswinkel maakt plaats voor ‘Residentie Harry’ van projectontwikkelaar Kolmont. In het Ruimtelijk Uitvoeringsplan is bepaald dat een deel van de voorgevel van het iconische pand wordt gerestaureerd. Het wordt mee geïntegreerd in het project, maar behoudt zijn oorspronkelijk uitzicht. De witte gevel was immers decennialang een vaste waarde in het straatbeeld. Eerst wordt de gevel gerenoveerd en daarna opgenomen in het wooncomplex. Het gelijkvloers zal opnieuw handelsruimte worden. Er worden twee winkels voorzien, beide 200 m² groot.” Residentie Harry is voor Aarschot de eerste grote stap om het winkelcentrum op te waarderen en de leegstand te bestrijden. Bruidswinkel Haute Couture Harry was lange tijd een begrip in Aarschot en omgeving, maar het pand stond leeg sinds het overlijden van de zaakvoerder in 2015. Om het hoekpand - en bij uitbreiding de hele winkelstraat - nieuw leven in te blazen, verrijst op deze plek een gebouw met twee commerciële ruimtes op de benedenverdieping en erboven tien appartementen. Een deel van de authentieke witte gevel wordt mee opgenomen in het ontwerp van de nieuwbouw. De residentie wordt genoemd naar de geliefde uitbater Harry Heylen, die in 2015 overleed. Nog tegen het eind van het jaar moeten de afbraakwerken voltooid zijn.