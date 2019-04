Voor elke leerling een laptop Geert Mertens

04 april 2019

Vanaf september 2019 zal elke leerling van de tweede graad het nieuwe schooljaar aanvatten met een hoogkwalitatieve businesslaptop. “De school kan een laptop met daarbovenop een uitzonderlijke service aanbieden aan een democratische prijs via een erkende leverancier met een huurkoopformule”, klinkt het. In de komende jaren wordt dit project over de ganse school verder uitgerold.

“Computers zijn immers niet meer weg te denken uit onze samenleving”, aldus Eva Goris. “Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de digitale competenties van toekomstige studenten en werknemers en we willen er uiteraard voor zorgen dat onze leerlingen die noodzakelijke competenties verwerven.”

Combinatie

“In het onderwijs worden steeds vaker ICT-toepassingen ingezet om te leren of om het leren te ondersteunen. De combinatie van traditionele leermiddelen en de laptop geeft een boost aan het leerrendement van iedere leerling. Op die manier verzoenen we onderwijstraditie en technologische innovatie, wat zorgt voor een krachtigere leeromgeving.”