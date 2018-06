Volledige lijst CD&V is klaar 30 juni 2018

De volledige lijst van de CD&V van Aarschot is klaar. Dat burgemeester André Peeters (CD&V) lijsttrekker is en OCMW-voorzitter Julia Mellaerts lijstduwer, raakte eerder al bekend.





Fractieleider Nele Pelgrims staat op 2, schepenen Mattias Paglialunga en Steven Omblets op 3 en 4, gedeputeerde Monique Swinnen (5) en raadslid Bart Den Hondt (6) en nieuwkomer Rozane de Cock (7).





De overige namen: Greet Lauvrijs (8), Dirk Van Rymenant (9), Leo Janssens (10), Gerda Vandegaer (11), Stijn Van Ouytsel (12), Lisette Van Hoof (of Lisette van de Panda) op 13, Hans Heens (14), Ansje Vicca (15), Marie-Jeanne Vanden Eynde (16), Willy Van Thielen (17), Jan Van Der Borght (18) en Ivonne Janssens (19). Daarna volgen zeven nieuwe gezichten: Luk Testelmans (20), Tania Van Dyck (21), Kevin Michiels (22), Ellen Van Grunderbeek (23), Pieter Schuermans (24), Els Matthijs en Dries Van Horebeek (26). De laatste plaatsen zijn voor Ward Janssens (27), Ann Geys (28) van het schapenbedrijf het Nijswolkje.





(GMA)