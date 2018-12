Volkstoeloop voor Coca Cola-kersttruck Tom Van de Weyer

17u02 0 Aarschot De kersttruck van Coca Cola in de Theo De Beckerstraat kreeg zondagnamiddag 5.000 kijklustigen te verwerken. Een uur moest je aanschuiven om de Colakerstman te bezoeken. De file strekte tot een eind in de Diestsestraat. Blijkbaar hadden velen het ervoor over. “Dit is onze kans om hem eens in het echt te zien. Normaal komt hij enkel in grote steden als Antwerpen”, klinkt het.

“Drie jaar hebben we erop moeten wachten, maar de gegeerde truck is dan eindelijk naar Aarschot gekomen”, zegt een tevreden Lily Schrijvers namens de lokale handelaars. “Dit is het slotstuk van onze campagne. Het Winterfeest heeft de voorbije twee weken 13.000 bezoekers geteld. Maandag sluiten we af met het nieuwjaarszingen in het centrum.” Om 22 uur wordt op de Grote Markt de jaarwisseling gevierd vanaf 22 uur met een optreden van ‘De Nuttelozen van de nacht’. Na het aftelmoment zet dj Lobel het nachtelijk feest verder.