Volg de omleiding of riskeer een boete van 174 euro Kristien Bollen

08 maart 2019

De voorbije week sensibiliseerde politie Aarschot heel wat bestuurders. Tijdens de werken aan de Herseltsesteenweg, waarbij je wel mag komen maar niet rijden in de richting van Herselt, dien je de omleiding te volgen via de Liersesteenweg of Gijmelsesteenweg. Heel wat bestuurders blijken echter gebruik te maken van de Bloemse Hoeve of de Oude Mechelbaan. Helaas zijn deze laatste slechts uitgezonderd plaatselijk verkeer. Wie hier vanaf volgende week nog betrapt wordt, komt er niet meer van af met een vermaning maar zal dus een boete riskeren van 174 euro.