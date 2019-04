Voetgangster gewond Kristien Bollen

15 april 2019

17u22 3

In de Bogaardenstraat in Aarschot werd deze middag rond 12.55 uur een voetgangster aangereden op het zebrapad door een 57-jarige bestuurder uit Westerlo. De 24-jarige dame uit Aarschot raakte gewond. Het slachtoffer werd door de hulpdiensten overgebracht naar de spoedafdeling van het UZ Gasthuisberg in Leuven voor de nodige verzorging en verdere controle.