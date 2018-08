Voetganger gewond 22 augustus 2018

In de Gijzelaarsstraat in Aarschot raakte maandagochtend rond 9.55 uur een voetganger gewond. Een oudere bestuurder merkte de persoon niet of te laat op en reed met zijn wagen over de voet van het slachtoffer. De voetganger werd ter verzorging overgebracht naar de spoeddienst van het UZ Gasthuisberg in Leuven. (KBG)