Vluchtelingen schrijven samen een kookboek Met opbrengst hoopt vzw Bij Ons Thuis een eigen vluchtelingenhuis te openen Geert Mertens

20 november 2018

21 vluchtelingen uit 21 verschillende landen, die de voorbije jaren allemaal in Aarschot terechtgekomen zijn door de vluchtelingencrisis, hebben samen een kookboek geschreven: ‘Samen aan tafel’. Dat gebeurde onder impuls van de nieuwe vzw Bij Ons Thuis. Die vangt vluchtelingen op in de Aarschotse en Leuvense regio. In totaal staan er ruim zeventig recepten in. De vluchtelingen vertellen ook hun verhaal.

“Bij mij thuis wonen er momenteel negen vluchtelingen uit vier verschillende landen”, zegt Paul Beller van de vereniging. “Dat gaat prima. Om een centje bij te verdienen en onze boodschap uit te dragen hebben we een kookboek annex verhalenbundel geschreven. De vluchtelingen laten ons niet alleen kennismaken met gerechten uit hun land van herkomst, ze vertellen ook hun verhaal.”

Zowat de hele wereld is vertegenwoordigd: Tibet, Ethiopië, Venezuela, Syrië, Oeganda, Palestina, Congo, Koerdistan, Irak, Angola… “Vaak moesten we schrijnende verhalen optekenen”, weet Beller. Zo is er het verhaal van Tesfamichael uit Eritrea. Zijn geluk is dat hij niet door de gesneuvelde meerderheid behoort. Met een uitgestreken gezicht vertelt hij verhalen over afgerukte ledematen, ongeremde moorden, valse beschuldigingen…

“Sommige mensen hebben ook de Middellandse Zee overgestoken”, weet Beller. “Eentje zat in een bootje dat dreigde te zinken. Hij werd gered door een helikopter. Er staan veel foto’s in het boek maar niet iedereen komt herkenbaar in beeld. Dat ligt gevoelig omdat niet iedereen zijn of haar papieren al in orde zijn.”

Iemand die meewerkte aan het boek is Carine uit Kameroen. Zij emigreerde naar Europa nadat haar vader overleed en haar tak van de familie het moeilijk kreeg om te overleven. “De gerechten die ik heb gekozen, komen echt uit de streek waar ik vandaan kom”, zegt ze. In het boek staan de gerechten Ndolé (stoofgerecht met garnalen), Kip DG (een gerecht dat door de gegoede klasse in Kameroen wordt gegeten) en Kameroense beignets. “In tegenstelling tot in België worden in Kameroen beignets met de hand gekneed”, klinkt het.

In het boek staan verder ook interviews met mensen die met vluchtelingen in België te maken hebben zoals Dirk De Vis van het vluchtelingenhuis in Wilsele en pater Hugo van Sint-Rochus in Brussel.

De vzw Bij Ons Thuis telt ondertussen een 20-tal leden. Op dit moment worden de vluchtelingen bij gastgezinnen opgevangen. “We willen graag een eigen huis kopen of huren waar we gasten onderdak kunnen geven”, klinkt het. “We begeleiden de mensen in hun zoektocht naar werk en leren hen ook de plaatselijke gebruiken kennen. Zo hebben we volgende week een sinterklaasfeest.”

Met de verkoop van het kookboek wil de vzw geld inzamelen om die droom te realiseren. “De komende weken zijn we onder meer van de partij op de kerstmarkten in de regio”, zegt Gerda Vandegaer van de vereniging. “We hopen dat veel mensen het kopen als kerstgeschenk.”

Het kookboek wordt op 1 december gelanceerd. Het kost 24,95 euro, telt 164 pagina’s en kan besteld worden via het mailadres VZWBijOnsThuis@gmail.com.