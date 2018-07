Vlaams Belang beloont Vlaamse Leeuw aan gevel 11 juli 2018

Vlaams Belang gaat zelfklevers met de boodschap 'Trots Vlaming én Aarschottenaar' verdelen naar aanleiding van 11 juli. "Op die manier willen we mensen, die de Vlaamse Leeuw uithangen, belonen", zegt raadslid Nico Creces. "Het is niet alleen een feestdag, het is ook een politieke strijddag waarop we onze Vlaamse identiteit in de verf zetten." Ondertussen diende VB in het parlement ook een resolutie in om 11 juli te laten erkennen als wettelijk betaalde feestdag. "Net als de Schotten, Basken en Catalanen hebben ook de Vlamingen recht op hun feestdag." (GMA)