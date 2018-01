Vitrines vol hartelijke boodschappen in centrum 26 januari 2018

02u31 0 Aarschot Sofie De Leus en Jessica Van Humbeeck, vriendinnen en allebei ondernemer in het centrum van Aarschot, hebben een groot hart op hun etalages getekend. De klanten mogen een mooie boodschap noteren en die in het hart hangen. Zo komen de vensters stilaan vol positiviteit te staan.

"Hiermee zetten we de acties #fieropaarschot en #30dagenzonderzagen kracht bij", zegt Sofie, zaakvoerder van Mijn Wonderland. "Er zitten eenvoudige wensen tussen, observaties en zelfs een liefdesverklaring aan een zekere Eric."





"Het is leuk om te zien hoeveel mensen in het voorbijgaan stoppen om de boodschappen te lezen," zegt Jessica, van Thee met een Verhaal. "Aarschot wordt te vaak een 'dode stad' genoemd. Wij als kleine handelaars willen dat beeld mee de wereld uit te helpen. Het doel van deze actie is zo veel mogelijk mensen laten zien welk een bloeiende stad wij hebben."





Idee al opgepikt

Het idee van beide dames kreeg positieve reacties en werd intussen opgepikt door andere handelaars in de Martelarenstraat. Daniël Jehin en Inne Huygens hebben ook een hart getekend op de vitrine van hun eethuis Anders dan Anders, net als Karen Baert van streekwinkel De Vliertuin. "De inspiratie van de mensen die een berichtje achterlaten is aanstekelijk. Ik ga er dadelijk zelf ook eentje schrijven: 'Liefde voor de Streek gaat door de Maag", lacht Karen.





Deze vier Aarschotse handelaars roepen hun collega's op om mee te doen en de rijkdom aan handelszaken in het centrum uit te dragen. De klanten kunnen hun boodschap in de etalages laten hangen tot en met Valentijnsdag 14 februari. (VDWT)