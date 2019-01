Violiste organiseert Classy Sundays Tom Van de Weyer

29 januari 2019

Violiste Clara Evens organiseert voor de derde keer Classy Sundays, het kamermuziekfestival in CC Het Gasthuis. Met enkele bevriende topmuzikanten brengt Evens in februari elke week een gevarieerd programma uit het repertoire van kamermuziek, zoals de ‘Vier seizoenen’ van Vivaldi en ‘L’Histoire du soldat’ van Stravinsky. Het jonge talent brengt klassieke muziek op een stijlvolle en hoogstaande manier, maar ook toegankelijk en zondags gezellig. Classy Sundays gaat door op zondag 3,10, 17 en 24 februari in de theaterzaal van Het Gasthuis, Gasthuisstraat 22. Info op 016 56 48 24. Programma en tickets via www.hetgasthuis.be en www.classysundays.be.