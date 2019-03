Vijf stedelijke scholen stappen in groep Adite “Onze scholen kunnen niet meer in hun eentje werken” Tom Van de Weyer

29 maart 2019

Aarschot Het stedelijk onderwijs van Aarschot verlooft zich met scholengroep Adite. Basisscholen De Knipoog en Elzenhof werken vanaf september samen met de basisscholen van Adite. Volgend jaar treden ook de drie secundaire scholen toe. "We wisselen expertise uit en verdelen het werk, al blijft Aarschot voorlopig de inrichtende macht."

De groep Adite verenigt binnen het gemeenschapsonderwijs drie secundaire en negen basisscholen, in Diest, Aarschot en Tessenderlo. Aarschot heeft vijf scholen in het stedelijk onderwijs die zich nog niet hadden verenigd onder een koepel: Knipoog (basisschool), SIBA en SIMA (secundair), Elzenhof en De Brug (buitengewoon onderwijs).

“Deze scholen kunnen niet meer op eigen houtje blijven werken”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “We zijn gaan kijken bij Adite. Hun visie en aanpak liggen in de lijn van waar we naartoe willen.”

“Adite heeft een systeem van directieteams, zodat de directeurs er niet meer alleen voor staan. Er zijn geen klassieke klassen maar communities van leerlingen, die worden aangestuurd door verscheidene leerkrachten. De individuele druk die vandaag rust op de schouders onze leerkrachten kan worden verdeeld”, zegt schepen van Onderwijs Geert Schellens (sp.a). “Voortaan zullen onze scholen beter naast elkaar kunnen werken. De juf van de Knipoog kan expertise uitwisselen met de juf van Dol-fijn. De scholen liggen trouwens vlak naast elkaar.”

Vanaf 1 september gaat de Knipoog in Rillaar dan ook nauw samenwerken met Dol-fijn, een basisschool van Adite. BLO Elzenhof verbindt zich met de basisscholen van Adite in de regio. Als dit meevalt zullen de andere drie stedelijke scholen volgend schooljaar ook toetreden en wordt Adite wellicht hun inrichtende macht. Voorlopig blijft de stad Aarschot werkgever van De Knipoog. “Beschouw het als een verloving. We zijn nog niet getrouwd”, zegt Rutten.

“We stappen met onze leerlingen en personeel in een vijver. Binnen die afgesloten vijver kunnen de leerkrachten werken en vinden de leerlingen het ganse pallet van studiekeuzes terug en kunnen ze zich beter oriënteren. De studierichtingen van SIBA en SIMA zijn complementair met die van het atheneum KAMSA, dat al bij Adite hoort.”

Ook voor Adite is de overeenkomst met Aarschot een verrijking. “Wij hadden nog geen scholen in buitengewoon onderwijs”, zegt algemeen directeur Gert Van Passel. “Deze expertise kunnen we opnemen met Elzenhof en De Brug.”