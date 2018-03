Viervoeters baas in oude dansschool LADO VAN WIM GEVAERT OMGETOVERD TOT INDOOR HONDENSPORTCENTRUM GEERT MERTENS

02 maart 2018

02u32 0 Aarschot Voormalige dansschool Lado, van 'Sterren op de dansvloer'-uithangbord Wim Gevaert, is omgetoverd tot een indoor hondencentrum. Het eerste van ons land. Baasjes kunnen er met hun viervoeters terecht om gehoorzaamheidsproeven uit te voeren. Puppy's kunnen zich uitleven in het ballenbad.

Dansschool Lado was een begrip in de streek. Twaalf jaar geleden kreeg ze nationale bekendheid als de zaak van Wim Gevaert. Hij maakte toen het mooie weer in het televisieprogramma 'Sterren op de dansvloer'. De voorbije jaren waren er verschillende dansclubs in gevestigd, maar het vroegere succes bleef wat uit.





Positieve balans

Katia Hendrickx gooit het nu over een hele andere boeg: een indoor hondensportcentrum. De vrouw zit al een kwarteeuw in het wereldje. "In de winter is het dikwijls te koud om met de honden te trainen", vertelt ze. "In Nederland en Duitsland, zijn er al langer indoor hondencentra. In ons land nog niet, daarom leek het me interessant om er eentje te beginnen. We zijn nu een paar maanden open en ik kan nu al een positieve balans opmaken. Er was blijkbaar echt wel nood aan."





Dansen, springen en tuimelen

Het parket van de dansvloer is ingeruild voor kunstgras en er staan her en der allerlei traingstoestellen opgesteld. "De honden kunnen niet weglopen, want het hele terrein is afgesloten", voegt ze eraan toe. "Op dit moment zijn er al continu trainingen. De Agility-sport is duidelijk aan een opmars bezig, maar we richten ons ook op andere nieuwigheden zoals doggydance - waarbij danstrucjes worden aangeleerd - of hooper waarbij een baasje vanop afstand instructies geeft aan zijn hond om door bogen te springen of te tuimelen."





Het cliënteel van het centrum komt vaak van ver. "Ik denk dat ongeveer de helft van de baasjes afkomstig is uit Wallonië of het Brusselse", gaat ze verder. "Dat is toch minstens een uurtje rijden. We zijn ook gestart met puppytraining. De hondjes kunnen dan vrij rondlopen en in het ballenbad spelen of wat volgoefeningen doen met het baasje. Neen, volwassenen honden kunnen hier nog niet naar hartenlust spelen. Al bestaat er wel de mogelijkheid om dit in de toekomst te doen."





Knuffelsessies

Op elke eerste dinsdag van de maand staat er ook een sessie voor personen met een beperking gepland. "Ze kunnen de honden dan knuffelen", zegt Hendrickx.





Het indoor hondencentrum gaat ook zo internationaal mogelijk. "In maart hebben we een lesgever uit Tsjechië te gast en we organiseren ook een seminarie met iemand uit Zwitserland."





Voor alle informatie kunt u terecht op: www.hondensportcentrum.be