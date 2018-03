Viertap geeft tweede reünie 01 maart 2018

Op 3 maart gaat de tweede reünie van de Viertap door in zaal 'Den Akker' in de Kortakker 5. Op 1 maart is het een jaar geleden dat Karel Buelens overleed, de oprichter van de legendarische oldieskroeg Viertap. Zijn familie, vrienden en stamgasten herbeleven nog eens de gouden tijden van de Rillaarse nachtscene. De deuren gaan open om 19 uur. Net als vorige keer gaat de opbrengst naar de stichting 'Kom op tegen kanker'. Wie graag een bijdrage wil storten kan dit op rekening BE03 4886 6666 6684, met vermelding 140161058. (VDWT)