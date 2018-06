Vierkante meter bos voor ieder kind 26 juni 2018

Groen wil dat de stad Aarschot voor elk van de 5.100 kinderen in de stad één vierkante meter bos koopt. Op die manier wil de partij de stad groener maken, want groen maakt gelukkig. "Natuurpunt heeft eind 2017 vier hectare van het Vorsdonkbroek gekocht", zegt fractieleider Johan Van de Schoot (Groen). "Op die manier wordt dit pareltje bewaard voor de volgende generaties maar er is nog werk aan de winkel. Daarvoor heeft de vereniging financiële hulp nodig." Daarom stelt de partij voor om één vierkante meter bos per kind aan te kopen. "Met 2,7 euro per kind of voor 14.000 euro stelt Aarschot het bos veilig en wordt de unieke groene long voor de Aarschottenaars bewaard." (GMA)