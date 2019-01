Viergeslacht in vrouwelijke lijn Geert Mertens

24 januari 2019

Het viergeslacht van de familie Van Loo werd zopas vereeuwigd op foto. Stammoeder is Roza Van Thielen (92) uit Wolfsdonk. Haar dochter, Jenny Van de Leest (54), is de fiere grootmoeder. Mama van de twee kleinsten is Dorien Moreels. Floor (6) en Noor (3) Van Loo vormen de jongste schakel. Iedereen van de familie is fier op het viergeslacht in vrouwelijke lijn.