Vierde editie Start to Triatlon is voltreffer 25 juli 2018

De vierde editie van Start to Triatlon in en rond Aarschot was een voltreffer. Veel sportievelingen pakten het voorbije jaar de draad





op van de zware triatlonsport. Met zijn dertigen stonden ze aan de start van hun eerste grote afspraak, de Plastriatlon over de sprintafstand. Bij de vrouwen won thuisatlete Celien Peeters (22) voor An Heremans. De winnares heeft het van geen vreemden, haar vader Benny zit al lang bij het organiserende Aarschots Triathlon Team, haar jongere zus Hanne plaatste zich onlangs voor de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires.





(SVDL)