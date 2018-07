Vierde editie 'Roots in het park' 17 juli 2018

02u26 0 Aarschot Voor de vierde keer op rij vindt op de nationale feestdag, 21 juli, in het stadspark van Aarschot 'Roots in het park' plaats.

"Rootstown vzw slaagt er opnieuw in om enkele pareltjes uit de Amerikaanse, Engelse, Nederlandse en Belgische rootsscène naar Aarschot te halen", aldus schepen van Cultuur Steven Omblets (CD&V). "Onder hen ook Andrew Ellis uit de Verenigde Staten. De Amerikaanse singer-songwriter trad al meerdere keren op in de regio en kan rekenen op een grote schare fans."





Achtereenvolgens spelen zaterdag vanaf 13 uur Stagecoach, Ale & Alley, Timo De Jong, Andrew Ellis en Jo Carley and the Old Dry Skulls. Een afterparty vindt plaats in café De Oude Tijd. Er is ook een speelweide voor kinderen voorzien en frietjes à volonté. (GMA)