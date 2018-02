Vier 'Classy Sundays' in CC Het Gasthuis 03 februari 2018

02u56 0 Aarschot In februari kan je vier zondagnamiddagen op rij terecht in het cultuurcentrum Het Gasthuis voor 'Classy Sundays'. De talentvolle muzikante Clara Evens nodigt bevriende muzikanten uit binnen- en buitenland uit. Ze brengen werk van onder meer Mozart, Beethoven, Brahms en Stravinsky.

Clara Evens kreeg klassieke muziek ingelepeld met de paplepel. Haar beide ouders zijn professionele pianisten. Zelf is ze sinds haar vier jaar vergroeid met de viool. Ze studeerde in 2016 af aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel.





"Als klein meisje bezocht ik vaak het cultuurcentrum", zegt de nu 25-jarige violiste. "Soms om er te genieten van een toneelvoorstelling, een andere keer om blaadjes om te draaien voor mijn moeder, die zelf pianiste is. Na de voorstellingen verdwaalde ik tussen de schilderijen en tekeningen die er tijdelijk tentoongesteld werden. Het is een eer om er nu zelf op het podium te mogen staan."





Voor 'Classy Sundays' kreeg ze carte blanche om een programma samen te stellen. De concerten starten steeds om 15 uur. Tickets kosten 12 euro, voor 30 euro kan je een combiticket verkrijgen voor alle concerten.





Meer info via www.hetgasthuis.be (GMA)