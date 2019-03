Video : Leuvensestraat afgesloten door stormweer Kristien Bollen

10 maart 2019

In Aarschot is de Leuvensestraat ter hoogte van het Gilsonplein afgesloten voor het verkeer. Hevige rukwinden hebben er de schalies van het dak en gevelbekleding van een appartementsgebouw losgerukt. De schalies kwamen in de straat terecht, gelukkig zonder veel andere schade te veroorzaken. Uit voorzorg en om erger te voorkomen heeft brandweer de Leuvensestraat ter hoogte van het plein in beide richtingen volledig afgesloten. Hoelang dit nog zal duren is niet duidelijk, de hevige windstoten verhinderen dat herstellingswerken kunnen uitgevoerd worden. Ook aan de overzijde van de straat kwam een reclamepaneel door de wind naar beneden, eveneens zonder nog meer brokstukken te maken.